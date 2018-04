Fortuna forlænger med ny træner

FODBOLD: Det var en overraskelse, da Fortuna Hjørring inden foråret skulle ud og finde ny cheftræner, da Brian Sørensen stoppede for at fokusere på sit civile erhverv.

Valget faldt dog hurtigt på assistenten Carrie Kveton, og den beslutning er man nu blevet så glad for, at kontrakten med amerikaneren er blevet forlænget, så det nu er en toårig aftale.

- To år mere med Carrie er af stor betydning for spillerne og klubben. Hun er ekstremt dedikeret, målrettet i sit arbejde og spillerne føler, at de udvikler sig yderst positivt, når Carrie arbejder med dem, siger Fortunas elitechef Jacob Larsen.

- Vores cheftræner, som vi nu har mindst frem til 2020, er meget respekteret blandt vore spillere. Selv brænder hun for hver enkelt og hun føler et stort ansvar for hele klubben. Foruden opgaverne med 3F-holdet har hun hjertet med i den talentudvikling, Fortuna - om muligt endnu mere - vil satse på i de kommende år. Hun viste sit store talent og engagement som assistenttræner, og hun har allerede her i starten af 2018 vist, at det er egenskaber, der føres videre på posten som cheftræner, siger han.