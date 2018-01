Fortuna har fuld tiltro til amerikansk afløser

FODBOLD: Efter søndagens afsked med Brian Sørensen bliver det amerikanske Carrie Kveton, der i foråret skal forsøge at lede Fortuna Hjørrings fodboldkvinder på vej mod et dansk mesterskab.

Og i Fortuna Hjørring er der ingen betænkeligheder ved at overdrage ansvaret til amerikaneren, der hidtil har været assistent for Brian Sørensen.

- Carrie skal have en stor del af æren for det, der er sket de seneste år, for hun har jo været Brians højre hånd hele vejen igennem. Hun har de kompetencer, der skal til, og samtidig er hun meget populær i spillertruppen, siger Fortuna-formand Jette Andersen, der dog slår fast, at Fortuna Hjørring i disse dage er på intens jagt efter en assistenttræner.

Trænerskiftet får således ingen betydning for vendelboernes målsætning for forårssæsonen.

- Vi skal bestemt stadig gå efter guldet. Jeg synes, vi har været det klart bedste hold i efteråret, og jeg er sikker på, at Carrie har det, der skal til for at køre det guld hjem, siger Jette Andersen.