Fortuna jagter udebanemål i Italien

FODBOLD: Fortuna Hjørring åbner onsdag aften en ny Champions League-sæson, når holdet er på besøg i Firenze til den første af to kampe mod Fiorentina.

Og Fortuna-træner Brian Sørensen håber, at vendelboerne får mindst et udebanemål med hjem til returkampen i Hjørring.

- Vi har prøvet mange gange, hvor vi har tabt ude og vundet hjemme. Det satser vi ikke på i morgen, men vi forsøger at få så godt et udgangspunkt som muligt, og det vigtigste er, at vi kommer ud med et mål. Udebanemål har det med at tælle dobbelt nogle gange, og så er det næsten lige meget, om vi vinder eller ikke. Vi går 100 procent efter at score mindst et mål i morgen, for det er lidt nemmere at styre kampen på egne præmisser derhjemme, siger Brian Sørensen.

Der er ingen skadede spillere på det nordjyske hold, og de stiller op i god form på udebanen. Det bliver vigtigt for at få sejren med hjem, mener Brian Sørensen.

- Italienerne er ikke i så god fysisk form, som vi er, så jeg tror, det bliver afgørende, at vi holder den intensitet og det tempo i spillet, som vi normalt gør, så vi til sidst kan kontrollere spillet, siger cheftræneren, som ser en stor fordel i holdets erfaring sammen.

Onsdagens opgør på Artemio Franchi i Firenze fløjtes i gang klokken 20.30.