Fortuna kom stærkt fra start

FODBOLD: Fortuna Hjørring fik en forrygende start på den nye sæson i 3F-Ligaen mandag aften. Holdet dominerede i store perioder på udebane og vandt stensikkert.

- Sagt på nordjysk så er det vel okay, at man kan vinde stort samtidig med, at man sparer fire landsholdsspillere, siger træner Brian Sørensen, da holdet ikke havde de spillere med, der var med til EM-slutrunden i Holland.

Tamires de Britto åbnede målfesten efter 24 minutter, inden Florentina Olar gjorde det til 2-0 inden pausen. I anden halvleg scorede debutanten Agnete Nielsen to gange og lagde op til Signe Bruuns scoring også.

- Og så var det dejligt at se debuten til Agnete Nielsen. Hun bliver virkelig spændende. På sine tre første boldberøringer lavede hun et mål og en assist. Desuden glæder jeg mig over mange tilskuere og stor opmærksomhed fra pressen efter EM, siger Fortuna-træneren.

Der var 236 tilskuere i Varde.