Fortuna-kvinder hyldet med pandekager

HJØRRING:To en halv måned efter at Fortuna Hjørrings kvinder sikrede sig det danske mesterskab i en afgørende 1-1-kamp mod Brøndby, blev holdet fejret og takket af Hjørrings borgmester Arne Boelt, der fulgte en tradition med at invitere på pandekager og is på rådhuset. Selv om corona-krisen tvang borgmesteren til at udskyde fejringen af mestrene, blev det en hjertelig påskønnelse af Fortuna-kvindernes præstation, oplyser Fortuna i en pressemeddelelse.

Deltagerne blev fejret i rådhuset kantine med lækre rådhuspandekager og borgmester-ros:

- Det betyder meget for byen, hele kommunen - ja, hele landsdelen, at vi har et hold, der som Fortuna kan hæve kvindefodboldens fane højt. Vi er meget glade for, at I henter mesterskaberne hjem, og jeg håber, at I vil fortsætte mede det, sagde borgmester Arne Boelt (S).

- Selv om vi ikke kan være på stadion, hver gang I spiller, skal I vide, at vi følger jer. Vi er selvfølgelig glade og stolte, når der er hentet tre points. Jeg har også bemærket, at der resultatmæssigt er svingninger, men når jeg ser jer her i dag, kan jeg jo klart registrere, at I er et meget ungt hold. Det tegner godt for fremtiden, en fremtid vi fra byrådets side glæder os til og vil være med til at bakke op, tilføjede han.

Ligaholdets anfører Sara Thrige takkede borgmesteren for pandekager og den opbakning, som man også føler på holdet.

Nu har ligaholdet taget fat på de sidste forberedelser til den meget afgørende kamp lørdag mod FC Nordsjælland i Farum.