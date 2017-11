Fortuna lettere ramt før Brøndby-brag

FODBOLD: Fortuna Hjørring har været suveræne i toppen af 3F-Ligaen i denne sæson, hvor de inden sæsonens andet topbrag mod de evige rivaler fra Brøndby fører med hele otte point - selvom sjællænderne dog har spillet en kamp færre.

Men Fortuna-mandskabet er ramt op til lørdagens brag på Brøndbys bane 2 - foruden langtidsskaden til målmand Maria Christensen har markspillerne Laura Frank og Frederikke Thøgersen været ramt af sygdom.

- Det gør selvfølgelig, at det hele bliver udlignet en smule, og i forhold til vores første møde med dem så har Brøndby også fået anfører Louise Kristiansen klar. Men jeg mener stadig, at det er en kamp, vi kommer til at kontrollere, og jeg tror også stadig, at Brøndby får svært ved at komme til de store chancer imod os, siger træner Brian Sørensen.

- Generelt vil jeg jo sige, at vi har en utroligt stærk bænk. VI har Karoline Smidt, der er kommet tilbage fra en lang skadespause og spillede en halv time senest, og jeg håber også, at Frederikke bliver klar til i det mindste en plads på bænken.

Med tidligere regler kunne Fortuna nærmest afgøre mesterskabskampen med en sejr i Brøndby, men reglerne er ændret, så pointene ikke længere halveres inden slutspillet - i stedet får nummer et 10 point med over, mens nummer to får otte point med videre og så fremdeles.

- Men det er egentlig i orden. Det ville jo næsten være en smule trist, hvis vi skulle afgøre titelkampen allerede i november, siger Brian Sørensen.