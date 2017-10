Fortuna lever trods nederlag

FODBOLD: Fortuna Hjørring var tæt på at være helt nede i sækken mod de italienske mestre fra Fiorentina i kvindernes Champions League i fodbold. Et fantastisk flot reduceringsmål fra Signe Bruun til 2-1 betyder dog, at vendelboerne har gode chancer for at gå videre, når der i næste uge er returkamp i Hjørring.

Vendelboerne startede udekampen på Stadio Franchii i Firense i kontrol og burde have bragt sig foran efter en halv times spil. En italiener tacklede en bold hen til en helt fri Frederikke Thøgersen, der afsluttede på keeperen. Returen gik til Signe Bruun, der også blev pareret ud.

I stedet slog Fiorentina til på deres første mulighed fem minutter før pausen. Fortuna-defensiven fik i første omfang clearet en bold, men den røg ud i fødderne på Valery Vigilucci, der fyrede af fra stor afstand. Bolden ramte Thøgersen i hovedet og dykkede derfor i sidste øjeblik og snød Maria Christensen i Fortuna-målet.

Fiorentina kom klart bedst ud efter pausen og udnyttede en række Fortuna-boldtab til at true på omstillinger. Det blev til 2-0 efter en times spil, da Ilaria Mauro vandt en hovedstødsduel med Nevena Demjanovic og headede bolden ind bag en sagesløs Maria Christensen. Fortuna-keeperen blev kort efter overlistet igen, men målet blev annulleret.

I stedet kom reduceringen i det 73. minut. Signe Bruun lavede en hurtig vending i feltet og sparkede utageligt bolden over i det lange hjørne. Et klassemål af den unge landsholdsspiller.

I slutfasen kunne brasilianske Tamires også have udlignet for vendelboerne, men det ville næsten have været tyveri.

Fiorentina havde også flest muligheder og kunne være mest utilfredse med resultatet.

Der er returkamp onsdag 11. oktober i Hjørring, hvor en 1-0-sejr er nok til at sende vendelboerne videre til ottendedelsfinalerne.