Fortuna-profiler: Større end "the double"

FODBOLD: Fire Fortuna Hjørring-spillere var med i den trup, der vandt EM-sølv med Danmark i Holland. Mandag blev de fejret af tusindvis af danske fodboldfans - først i Viborg og siden i København.

Selvom medaljen "blot" er af den næstfineste karat, er spillerne ikke i tvivl om, at det er karrierens højdepunkt. Også selv om de var med til at vinde "the double" med Fortuna i sommeren 2016.

- Det er meget større. Ikke at det ikke var stort at vinde mesterskabet og pokalen med Fortuna. Det var det største på det tidspunkt, men den her oplevelse med landsholdet slår alt, jeg hidtil har prøvet i min karriere, fastslår midtbanespilleren Frederikke Thøgersen, der fik masser af spilletid ved EM.

Fortuna-målvogter Maria Christensen varmede derimod bænken under hele slutrunden i Holland, men det lægger ikke en dæmper på hendes begejstring.

- Den her oplevelse kan slet ikke sammenlignes med "the double". Det er meget større, og alle 23 spillere i truppen føler sig som en del af det. Så det ændrer ikke noget i forhold til min glæde og begejstring, fortæller hun.

Udover Maria Christensen og Frederikke Thøgersen var Fortuna Hjørring også repræsenteret ved EM af Luna Gewitz og Sarah Dyrehauge.