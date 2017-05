Fortuna skal have point i topbrag

Brøndby gæster søndag Bredbånd Nord Arena

HJØRRING: Det er de to bedste mandskaber uden konkurrence, der søndag tørner sammen på Bredbånd Nord Arena i Hjørring, når de forsvarende danske mestre fra Fortuna Hjørring tager imod Brøndby

Og Fortuna Hjørring skal gå efter mindst det ene point - og også gerne de tre - da Brøndby efter grundspillet er to point foran rivalerne.

Begge mandskaber har vundet deres første fire kampe i slutspillet ganske sikkert - Brøndby vandt så sent som sidste weekend med hele 7-1 over Kolding Q. Fortuna har til gengæld den bedste defensiv og har kun lukket et mål ind i de fire kampe.

- Brøndby har virket skarpe hele foråret, men jeg synes nu stadig, at vi har god grund til at tro på tingene. Vores pokalkamp derovre tidligere på foråret gav os i hvert fald en god fornemmelse. Spillemæssigt dominerede vi, og vi var bedre fysisk, men vi kikser så nogle aftaler på nogle dødbolde, og det koster, siger træner Brian Sørensen.

Han må til dagens opgør endnu engang se bort fra angriberen Camilla Kur, der stadig ikke er kommet sig over en muskelskade.

- Til gengæld har Signe Bruun så taget over og har kunnet spille hver gang. I det hele taget synes jeg, at vi har trænet rigtig godt op til kampen, og folk virker til at være firske og klar til at kampen op, siger træneren.