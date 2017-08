Fortuna-talenter indkaldt til landshold

FODBOLD: Det danske kvindelandsholds midlertidige cheftræner, Søren Randa-Boldt, har udtaget truppen til den kommende EM-revanchekamp mod Holland. Det er god læsning for de to unge Fortuna Hjørring-spillere Signe Bruun og Caroline Møller, der er udtaget og får mulighed for debut.

- EM betød desværre skader i midterforsvaret, hvor Stine Larsen på fornemste vis skiftede angrebet ud med sin gamle plads i bageste kæde. Den konstellation kan blive aktuel igen, og derfor har vi indkaldt Signe Bruun og Caroline Møller som erstatning i angrebet, siger Søren Randa-Boldt i en pressemeddelelse.

Fortuna-duoen er altså en del af truppen mod Holland 15. september i Horsens.

Signe Bruun og Caroline Møller bliver - i lighed med to andre Fortuna-spillere, Luna Gevitz og Sarah Dyrehauge Hansen - sorteret fra til VM-kvalifikationskampen i Ungarn fire dage senere.

Landstræner Søren Randa-Boldt vil senere udtage den 18. og sidste spiller til kampen mod Ungarn.

