Fortuna tog en pligtsejr

HJØRRING: Fortuna Hjørrings fodboldkvinder hentede lørdag en klar sejr over Ballerup-Skovlunde i 3F Ligaens slutspil.

Den nordjyske favoritsejr blev på 3-0.

Signe Bruun sendte allerede efter fire minutter hjemmeholdet på kurs mod den ventede sejr, der efter pausen blev slået fast på scoringer af Sarah Dyrehauge og Nevena Damjanovic.

Resultatet sender Fortuna Hjørring op på førstepladsen, ét point foran Brøndby, der dog har spillet en kamp færre.

Alt tyder fortsat på, at mesterskabskampen først bliver afgjort i allersidste spillerunde, hvor Brøndby tager imod Fortuna Hjørring.

Her skal vendelboerne formentlig hente en sejr for at genvinde det danske mesterskab.