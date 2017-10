Fortuna-træner: Dårlig dag - fint udbytte

FODBOLD: Fortuna Hjørring fik scoret et vitalt udebanemål, så cheftræner Brian Sørensen var nogenlunde tilfreds, selvom vendelboerne sent onsdag aften tabte 2-1 til Fiorentina i Italien.

Det første opgør i 1/16-finalen i fodboldkvindernes Champions League blev aldrig nogen stor fornøjelse for vendelboerne.

- Vi var ikke ret gode, det må vi bare erkende. Egentlig fik vi en fornuftig start, og jeg nåede at tænke, at vi havde meget godt styr på det. Men så fik vi en stribe mystiske gule kort til vores bagkæde, som betød, at de ikke kunne være helt så aggressive, som vi ellers gerne vil have, de skulle være, forklarer Brian Sørensen.

Fiorentina scorede til 1-0 på et afrettet langskud i første halvleg, men efter pausen dominerede italienerne andeledes stort. Udover at øge til 2-0 havde de også bolden i nettet til 3-0 (blev annulleret), og ramte stolpen. I stedet slog Signe Bruun til med det vigtige udebanemål til 2-1 et kvarter før tid.

- Det var utrolig flot sparket ind af hende, og vi havde også en stor chance for at udligne til 2-2 ved Tamires til slut. Men vi skal nok bare være glade for resultatet - når man tænker på, at vi generelt havde en virkelig dårlig dag på kontoret, siger vendelboernes cheftræner.

Fortuna kan nu nøjes med at vinde returkampen onsdag 10. oktober i Hjørring med 1-0 for at gå videre.

- Vi har prøvet det udgangspunkt mange gange før - hvor vi har løst det og er gået videre. Så jeg er rimelig fortrøstningsfuld. Men det bliver stadig en meget tæt kamp, så det er vel fifty-fifty, hvem der går videre, siger Brian Sørensen.