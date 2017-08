Fortuna-træner: Potentiale til et stærkere hold

FODBOLD: Når Fortuna Hjørrings fodboldkvinder 14. august tager hul på en ny sæson i 3F Ligaen med en udekamp mod Varde, er det med flere nye ansigter i forhold til det hold, der i sidste sæson måtte afgive mesterskabet til Brøndby.

Væk er profiler som Camilla Kur og de to finner Nora Heroum og Tuija Hyyrynen, og de er i stedet blevet erstattet af unge danske spillere.

- Det er tre spillere med meget erfaring fra vores startopstilling, der er blevet fjernet. Den erfaring er svær at erstatte, men til gengæld har vi fået meget talent. Der er potentiale til, at vi får et endnu stærkere hold end sidste år, men det er selvfølgelig ikke sikkert, at det hele virker fra dag et, lyder det fra Fortuna-træner Brian Sørensen.

Som et led i en ny satsning på unge danske spillere har Fortuna denne sommer tilført truppen Sara Thrige, Ida Guldager, Karen Holmgård, Sara Holmgård, Agnete Nielsen og Sofie Karsberg. Derudover ligner Anna Kaas afløseren for den norske reservemålmand Guru Pettersen, der også har forladt klubben.

- Vi har haft Anna til prøvetræning, og jeg tror, vi laver en aftale med hende, selv om der ikke er noget endeligt på plads endnu, siger Brian Sørensen.

Fortuna Hjørring møder fredag norske Vålerenga i en træningskamp.