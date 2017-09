Fortuna-træner: Vi står godt

FODBOLD: Fortuna Hjørring og Brøndby har fordelt de danske mesterskaber imellem sig i de seneste 16 sæsoner.

Søndag tørnede de to ærkerivaler sammen for første gang i denne sæson, og her var Fortuna klart bedre og nappede en sikker sejr på 3-1.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for sejren, men omvendt er der ikke så meget, der er afgjort på det her tidspunkt af sæsonen. I grundspillet spiller vi i bedste fald om et forspring på to point, og det er selvfølgelig fint. Men det var mere vigtigt at se, hvor vi står i forhold til Champions League, og der ser det jo godt ud, konstaterer cheftræner Brian Sørensen.

Forsvarsspilleren Nevena Damjanovic blev den store helt med to scoringer.

- Vi har haft lidt problemer med at score, men jeg tror da ikke, at det er meningen, at vores centrale forsvarsspiller skal være topscorer, når sæsonen er slut, griner Brian Sørensen med henvisning til, at Nevena Damjanovic også tidligere på sæsonen har sikret en sejr i de døende minutter.

På grund af landskampe er der nu turneringspause. Næste kamp er 23. september. I Champions League skal holdet i aktion imod Fiorentina i begyndelsen af oktober.