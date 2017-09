Fortuna-træner spår Nadim succes

FODBOLD: Den tidligere Fortuna Hjørring-topscorer Nadia Nadim har valgt rigtigt ved at skifte Portland og USA ud med Manchester City i England.

Det mener Fortuna Hjørrings cheftræner Brian Sørensen, der har været i dialog med Nadia Nadim omkring klubskiftet, der træder i kraft til nytår.

- Manchester City mangler en afslutter, og det får de nu i Nadia, så det er et rigtigt godt match.

Han mener ikke, at Nadia Nadim har fået de optimale betingelser for at vise sine evner frem i Portland Thorns.

- Der spiller hun på kanten i et 4-3-3-system, hvor hun nærmest skal løbe fra felt til felt. Det tager altså lidt af trylleriet ud af hende. Hun er først og fremmest en fremragende afslutter, og i Manchester City bliver hun decideret striker med en hårdarbejdende femmands midtbane bag ved, der kan servicere hende, uddyber Brian Sørensen.