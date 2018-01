Fortuna-træner stopper

FODBOLD: Søndag smed Fortuna Hjørrings cheftræner lidt af en bombe på Facebook. Her annoncerede Brian Sørensen, at han med øjeblikkelig virkning stopper sit succesfulde virke hos vendelboerne.

- Jeg stopper i Fortuna, fordi mit projekt, Goal Station, skal udbredes i det meste af verden. Jeg ville gerne have sluttet af med og genvinde the double tilbage, men sådan kunne det desværre ik blive i denne omgang, skriver Brian Sørensen på Facebook.

Goal Stadion er et firma, som laver avanceret træningsudstyr til fodboldspillere, og det har Brian Sørensen med succes drevet ved siden af trænergerningen.

- Nu starter et nyt eventyr i USA sammen med Camilla (Kur, red.), som sætter hendes fodboldkarriere på stand-by for at følge mig i det store forjættede land. Vi glæder os til dette nye kapitel i vores liv, som forhåbentlig bliver lige så spændende og succesfuldt som de andre projekter, jeg har været med til i fodboldens verden, uddyber han på Facebook.

Det bliver fremover Brian Sørensens hidtidige assistent, Carrie Kveton, der skal stå i spidsen for Fortuna Hjørrings mandskab.