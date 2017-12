Fortuna udbygger føringen

FODBOLD: Fortuna Hjørring udnyttede, at Brøndby tidligere lørdag satte point til. Med en sikker 5-0-sejr hjemme over VSK Aarhus udbyggede nordjyderne således sit forspring i 3F Ligaen, så der nu er 7 point ned til Brøndby, der dog har spillet en kamp færre.

Janelle Cordia bragte hjemmeholdet foran i det 12. minut, da hun tæt under mål kunne sætte panden på et skarpt slået hjørnespark. Ni minutter senere gjorde Karen Holmgaard hende det kunsten efter, og så stod der 2-0.

Kort før pausen udbyggede Sarah Dyrehauge føringen, da hun med overbevisende ro helflugtede bolden ind på et godt indlæg fra venstresiden. Gæsternes målvogter fik godt nok hånden på afslutningen, men ikke nok til at holde Fortuna fra at gå til pause foran med 3-0.

Anden halvleg var 12 minutter gammel, da Signe Bruun sikkert omsatte et straffespark til en 4-0-føring.

Blot fem minutter efter øgede Laura Frank den føring, da hun selv var hurtigst over en ripost fra sin egen hovedstødsafslutning og sparkede Fortunas femte mål i kassen.

Det blev kampens sidste mål, og derved cementerede Fortuna Hjørring altså duksepladsen i 3F Ligaen.