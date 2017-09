Fortuna udspillede tamt Brøndby-hold

FODBOLD: Fortuna Hjørring tog søndag det første stik i sæsonen mod evighedsrivalerne fra Brøndby, der i sidste sæson trak det længste strå og sikrede DM-titlen.

Søndag var der dog slet ingen tvivl om udfaldet, og Fortuna hentede en knusende sikker sejr på hele 3-1 imod et Brøndby-hold, der sjældent er set så tamt.

I første halvleg var der ikke mange chancer. Ganske som Fortuna-træner Brian Sørensen havde spået, så stillede Brøndby sig dybt i banen og lod Fortuna have bolden - uden det blev til de store åbne tilbud.

Florentina Olar havde det bedste tilbud, da hun fik fat i en løs bold i feltet, efter Karen Holmgaard have erobret godt på midten, men hendes flade skud gik lige forbi stolpen.

I anden halvleg blev Fortuna mere direkte i deres spil, selvom de lige måtte overvinde en forskrækkelse, da Stine Larsen var tæt på at bringe gæsterne foran på et hovedstød efter hjørnespark.

Men Fortuna kom frem til meget mere. Tamires de Britto burde have scoret, da hun fik serveret bolden lige foran mål efter en hurtig omstilling, men brasilianerens skud endte lige på Katrine Abel i målet.

Derfor skulle der en dødbold til for at hjemmeholdet kom i front, og det kom som følge af tre indskiftede spillere. Caroline Møller, Agnete Nielsen og Signe Bruun kom på banen i anden halvleg, og det skabte for alvor røre i offensiven.

Serbiske Nevena Damjanovic bragte holdet i front, da hun sendte et direkte frispark op i modsatte hjørne, og ikke længe efter blev det også 2-0 ved serberen, da Caroline Møller fremtvang et af de mere billige straffespark.

Og få minutter senere blev det også 3-0. Janelle Cordia kom fri på højrekanten og serverede en perfekt bold til bagerste stolpe, hvor Signe Bruun kom til med hovedet. Hun ramte overliggeren, men kunne selv følge op og banke bolden i nettet.

Brøndby fik et trøstmål i kampens overtid, da Stine Larsen headede reduceringen i nettet.

Dermed er Fortuna allerede på et tidligt tidspunkt i sæsonen seks point foran Brøndby, der dog har spillet en kamp færre.