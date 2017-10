Fortuna vandt sikkert over Odense

FODBOLD: Fortuna Hjørring cementerede sin førsteplads i 3F Ligaen, ad de søndag eftermiddag hjemme slog Odense 2-0.

Begge mål kom i første halvleg. Først var det Tamires, der efter cirka en halv times spil bragte Fortuna planmæssigt foran. Et hjørnespark fra venstresiden fik lov at sejle helt over i det bagerste område, hvor Tamires tørt satte venstrebenet på og kunne se bolden stryge i mål via en mindre afretning.

Sara Gedsted udbyggede kort før pauseteen, efter Odenses keeper ikke fik clearet en bold ordentligt, og så kunne Sara Gedsted nemt heade bolden ind tæt under mål.

Fortuna havde rigeligt med chancer til at udbygge føringen, men det blev ved en tomålssejr, der sikrer Fortunas forspring ned til Brøndby, der lørdag vandt ude over Vejle.