Fortuna spadserede videre i pokalen

FODBOLD: Fortuna Hjørring havde tirsdag aften som ventet ingen problemer med at sende Næsby fra landets næstbedste række ud af pokalturneringen.

Vendelboerne vandt 6-0 efter scoringer fra Signe Bruun, Agnete Nielsen, Sara Thrige, Tamires, Tanja Løfshus og Sarah Dyrehauge.

- Det var fint. Vi dominerede fra start til slut og kom tilbage på sporet igen efter en dårlig kamp i Brøndby sidst, lyder det fra Fortuna-træner Brian Sørensen.

Selv om modstanden var fra den næstbedste række, havde Brian Sørensen kun lavet få ændringer på sit hold.

- Vi roterede på et par pladser, men ellers var vi i stærkeste opstilling. Det var vigtigt for os at komme ud og vise, at kampen i Brøndby senest var en enlig svale fra vores side, siger Brian Sørens