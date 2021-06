Fra "down under" til Fortuna Hjørring: - Topkvalitet-spiller

HJØRRING:Fodbold-kvinderne i Fortuna Hjørring får nu australsk forstærkning.

26-årige Alexandra Huynh er nu på vej til Fortuna og slutter sig til truppen i juli, oplyser klubben i en pressemeddelelse søndag.

Den australske centerback har senest spillet for Napoli i den italienske serie A, men kommer nu til Nordjylland.

Huynh er centerback har spillet professionelt i både Australien og Italien, og hun har tilbragt fire år i college i USA. H

Hun har repræsenteret Australien på ungdomsniveau og i sidste måned fik hun debut på senior- landsholdet mod Tyskland.

- Vi er glade for, at Alex har valgt at komme til Fortuna. Hun er en uforlignelig centerback, der er bold-erobrer, siger Fortuna-træner a, siger cheftræner Brian Sørensen og tilføjer:

- Hun stiller op med stor fysik i vores back kæde. Alex har en stærk teknisk evne og en ideel tankegang, som bliver et stort aktiv for os. Vi har ikke alene rekrutteret en topkvalitet-spillere med vinder-mentalitet. Hun kommer også til at bidrage til at udvikle en ekspertkultur, der spreder sig til hele holdet. Alex er et eksempel på det perfekte.