Fra gravko til helstegt pattegris: Handlende vil hylde arbejdsmænd i gågade

HJØRRING:Klima- og forskønnelsesprojektet i Strømgade i Hjørring har fået det til at myldre med gravkøer og mænd fra Vennelyst i gult arbejdstøj i månedsvis - og på forhånd har de handlende været nervøse: Ville arbejdet sætte en prop i kundetilstrømningen med risiko for butikslukninger?

Her flere måneder senere er bekymringerne gjort til skamme, hvis man spørger Lars Dam, der er indehaver af Din Tøjmand Christian i Strømgade.

Arbejdet er gået ind i den afsluttende fase - her gælder det etableringen af et stort bassin til regnvand, som borgerne også skal kunne bruge rekreativt ved at kunne sidde og hænge ud på trapperne omkring. Foto: Bente Poder

For ganske vist er der tomme butikker i gadebilledet, men ikke flere, end da arbejdet gik i gang - der er ovenikøbet netop åbnet en ny dametøjsbutik i Strømgade.

- Det er gået bedre end frygtet. Vores kunder har bakket os op i perioden - og uden dem ville vi jo ikke være her. Men vi synes også, at Vennelyst fortjener et skulderklap, lyder det fra Lars Dam.

De ansatte fra Vennelyst har ifølge Lars Dam anstrengt sig til det yderste for at afhjælpe de værste gener: De har blandt andet hjulpet gangbesværede ind og ud af butikkerne og lagt plader ud og hjulpet kunder i kørestole, når det var nødvendigt.

- De har i det hele taget gjort en masse, man ikke forventer af nogle, der graver din by op - og man skal jo også huske, at det er en opgave, som kommunen har bedt dem om at løse, siger Lars Dam.

Derfor har Hjørring Cityforening nu hyret Tårs Slagtehus, så arbejdsmændenes indsats kan blive påskønnet: Fredag 2. december vanker der derfor helstegt pattegris, der kan skylles ned med øl eller vand, på værtshuset Bjesken.

Arbejdet i Strømgade ventes i øvrigt at være færdigt inden jul.

Næste år går Vennelyst så i gang med at klimatilpasse og forskønne Jernbanegade og Mammutpladsen.