Fræk smykketyv løb med sit bytte

HJØRRING:En veltalende mand, der onsdag besøgte en smykkeforretning i Hjørring, viste sig at have et skummelt motiv til sit besøg i butikken.

Da manden stod og kiggede på smykker på en bakke i butikken, så var det nemlig ikke for at købe en fin julegave til sin kæreste, men derimod bare et påskud for at komme til bakken. Som han slet og ret tog og løb ud af butikken med.

Vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi oplyser, at personalet løb efter manden, men det lykkedes ikke at få ham stoppet.

Signalementet lyder på en mand omkring 30 år, 175 centimeter høj, lidt buttet og med rødt hår og et lille rødt overskæg. Han havde en sort hue, sort jakke og sorte bukser på.

Hvis nogen har set en mand i fuld firspring, der matcher det signalement, så kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 1-1-4.