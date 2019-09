Frækt tricktyveri midt i gågade: Har du set noget?

HJØRRING:Nordjyllands Politi håber på hjælp fra folk, der måtte have overværet en episode i gågaden i Hjørrings centrum tirsdag.

Her blev en 83-årig mand udsat for et tricktyveri, og signalementet af gerningsmanden er meget sparsomt. Derfor hører politiet gerne fra eventuelle vidner.

Efterforskningen er også hæmmet af, at det er uklart, præcist hvor i gågaden tyveriet fandt sted.

Omkring klokken 10.30 blev den 83-årige kontaktet af en udenlandsk mand, der bad om hjælp til at få vekslet nogle kontanter. Her lykkedes det gerningsmanden at stjæle 5000 kroner fra den 83-åriges tegnebog.

- Der er ikke noget nærmere signalement af gerningsmanden ud over, at der var tale om en udenlandsk mand, fortæller John Kondrup Christensen fra Lokalpolitiet i Hjørring.

Eventuelle oplysninger kan gives til Nordjyllands Politi på telefon 114.