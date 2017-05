Frantsen holder fokus på oprykningskampen

Rune Frantsen holder fokus på at slutte sæsonen bedste muligt af i Vendsyssel FF. Foto: Torben Hansen

HJØRRING: Højrebacken Rune Frantsen leverede endnu en stærk præstation, da Vendsyssel FF tog et stort skridt mod at sikre sig kampe om oprykning til Superligaen ved at besejre Skive med hele 4-0 på Bredbånd Nord Arena.

Rune Frantsen har været en vigtig del af vendelboernes oprejsning efter en skidt start på foråret - en oprejsning, der nu har bragt dem helt op på andenpladsen i NordicBet-Ligaen.

- For mig startede det faktisk allerede sidste forår, da jeg blev rykket ned som back. Det er en position, der passer rigtig godt til mig, og jeg vil jo også stadig gerne med frem, og det kommer jeg også med den måde, vi spiller på. Jeg er selvfølgelig meget glad for, hvordan det seneste år er gået, siger Rune Frantsen.

Han forlængede i vinter sin aftale med klubben, så den løber frem til udgangen af 2018, men flere klubber må have været øjnene op for ham - også efter hans gode indsats i pokalkampen mod FC København.

- Det er ikke noget, jeg spekulerer på. Lige nu skal vi have gjort den her ekstremt spændende sæson færdig, og den må da meget gerne slutte med jubel efter en playoffkamp 4. juni. Foreløbig er der fuld fokus på vores udekamp i Helsingør på søndag, og det er jo bare endnu en topkamp, som vi har mange af her i sæsonafslutningen, siger Rune Frantsen.