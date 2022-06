Frede er kendt for sine krøllede ideer - og smeder altid, mens tanken er varm

Ørum Smeden I/S er kendt for at genopfinde eksisterende landbrugsredskaber i nye og bedre udformninger. Virksomheden, der netop har holdt 50 års jubilæum, blev etableret i 192 af Johannes Larsen. Senere overtog Frede Ørum, som i dag driver virksomheden med sønnen Christian. Foto: Martin Damgård