Vejnavn skal måske ændres efter anklager om seksuelle krænkelser

I 2011 besluttede Frederikshavn Kommune at hylde bysbarnet Tage Mortensen ved at opkalde en vej efter ham. Men siden da er flere kvinder trådt frem i blandt andet Ekstra Bladet og har kunnet berette om, at den mangeårige dirigents ledelse af DR’s pigekor var fyldt med psykisk terror, overgreb og seksuelle krænkelser.

Hvem var Tage Mortensen? Hvem var Tage Mortensen? Født: 09.10.1932 Død: 16.05.2001 Uddannelse: Mag. art. i musikvidenskab Aarhus Universitet 1962; producerudd. TV og radio 1959, orkesterdirektion (Salzburg) 1965. Dirigerede DR Pigekoret fra 1966-2000 Udnævnt til æresdirigent i 2000 VIS MERE

Der er delte meninger blandt beboerne på Tage Mortensens Vej om, hvorvidt den skal have et nyt navn. Foto: Lars Pauli

Derfor er spørgsmålet nu, om Tage Mortensens Vej i Frederikshavn skal skifte navn, og det har Teknisk udvalg hos Frederikshavn Kommune valgt at beboerne skal være med til at beslutte.

- Der har været rigtig mange forskellige holdninger til det her fra mange sider af. Nogen mener, at det kan vejen sagtens hedde, og andre mener, at det kan den bestemt ikke. Så derfor har vi fra politisk side af besluttet os for at spørge beboerne på vejen, da det er dem, der er mest berørt af det, siger borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansen (S).

Kommunen har derfor sat sagen i høring hos beboerne.

Hvis man spørger dem, der bor på Tage Mortensens Vej er meningerne delte. Nogen synes, at vejen bør ændre navn set i lyset af, hvad der er kommet frem om Tage Mortensen, mens andre ikke er så berørt af situationen.

Anne Gottlieb fortæller, at der er delte meninger om navnet på den lille villavej. Foto: Lars Pauli

- Jeg synes selvfølgelig, at det er forfærdeligt, det jeg har læst og hørt i medierne, men det er ikke noget, jeg tænker over i dagligdagen, siger Anne Gottlieb, der bor på Tage Mortensens Vej og fortsætter: Nu har den heddet det i mange år, så det er lidt besværligt, hvis det skal til at ændres.

Og Anne Gottlieb er ikke den eneste, der synes, at det er en besværlig proces. Også Dennis Andreassen mener, at det er meget at gøre ud af det.

- Jeg synes egentlig, at det er spild af resurser og besværligt. Manden er jo også død, så jeg synes, at man skal lade det være, som det er, siger Dennis Andreassen.

Det er ikke i orden, hvis han har gjort det, man hører i medierne, men jeg synes ikke, at vejen behøver få et nyt navn på grund af det, siger Kevin Andreassen, der bor på Tage Mortensens Vej. Foto: Lars Pauli

Hos Frederikshavn Kommune mener man dog, at det er en vigtig diskussion at have.

- Der er jo argumenter for og imod. Vi har at gøre med en mand, der havde en stor musisk karriere og på den måde havde gjort sig fortjent til at få opkaldt en vej efter sig. På den anden side har vi også at gøre med en mand, der har gjort nogle ting, som jeg bestemt ikke synes, vi skal hylde, siger Birgit S. Hansen.

Den endelige beslutning om hvorvidt vejnavnet skal ændres eller ej ligger i sidste ende hos kommunen.