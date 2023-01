LØKKEN:- WOW. Jeg har fået en fredspris. For nyligt modtog jeg en mail som jeg måtte læse TRE gange for at forstå indholdet, for så at bide mig selv i tungen og lave en lille fredsdans.

Sådan skriver kunstneren Lise Vestergaard, der har malet en række vægmalerier i Løkken, på sin Facebookside.

Lise Vestergaard står bag 17 streetart-motiver, der indgår i projektet Løkken Kunststi. Et projekt, som Kulturhus Løkken står bag. De 17 motiver er inspireret af FN's 17 verdensmål.

Prisen hedder "The Faces of Peace Art Prize" og uddeles af Contemporary Art Curator Magazine. Det er en pris, der uddeles til 70 kunstnere verden over.

Lise Vestergaard stammer fra Hjørring, men bor nu i København. Her er hun fotograferet, mens hun arbejder på sit andet murmaleri i Løkken. Foto: Kirsten Olsen

- Der blev den jyske pige sgu alligevel lidt glad i låget. Tak for tilliden og opmærksomheden, skriver Lise Vestergaard i sit opslag, og hun fortsætter:

- Så lad os fejre hinanden, prise hinanden. Ja. lad os sende en hulens masse kærlighed og fred ud i en verden der har hårdt brug for det.

I beskrivelsen af prisen fremgår det, at den tildeles fremtrædende kunstnere, hvis arbejde bidrager væsentligt til fred og menneskelig udvikling og tilskynder til forandringer gennem deres talent og kreativitet for at genoprette balancen i forholdet mellem menneskeheden og det naturlige miljø.