Friske spor efter nordjysk senior-ulv

NORDJYLLAND:To enlige ulve ser ud til at trives i Nordjylland, og onsdag blev den ældste af dem set igen.

I hvert fald har den statslige ulveovervågning fået melding fra flere personer, der mener at have set en ulv i Tversted-området onsdag morgen.

- Det lyder ganske troværdigt, at ulven er observeret i det område, siger Kent Olsen, videnskabelig chef og leder af den statslige overvågning af ulve i Danmark.

Han oplyser, at der samtidig - i samme område - blev fundet et dødt dådyr med bidemærker. Det ligner ulvebid.

En moden herre

Nu er der taget DNA-prøver fra de bid, der var på dådyret, og prøverne kan måske give svar på, om det faktisk var den nordjyske "senior-ulv" GW781m, som dræbte dådyret.

Thy-ulven og de andre Den første bekræftede ulv herhjemme i nyere tid blev fundet i Nationalpark Thy i 2012 - død.

Siden er der observeret ulve og indsamlet DNA-spor i det meste af Jylland, heraf flere i Nordjylland.

Ifølge den statslige ulveovervågning har to ulve opholdt sig fast i Nordjylland i længere tid:

GW781m i Råbjerg-reviret (indvandret fra Tyskland i november 2017).

i Råbjerg-reviret (indvandret fra Tyskland i november 2017). GW2368m i Lille Vildmose-reviret (indvandret fra Tyskland i april 2021).

i Lille Vildmose-reviret (indvandret fra Tyskland i april 2021). Ulvenes "ID-nummer", der starter med GW, betyder at det er grå ulve (canis lupus). "m" betyder, at det er hanulve. Kilder: Miljøstyrelsen og ulveatlas.dk VIS MERE

GW781m er den ældste af de to nulevende ulve, der har fundet vej til Nordjylland. Denne "senior-ulv" blev første gang observeret i Nordjylland i 2017, og siden da er den blevet set flere gange i et større område fra Skagen ned mod Ålbæk og Skiveren.

- Tversted er i yderkanten, men ér en del af det område, den bevæger sig rundt i, siger Kent Olsen.

Ulven er blevet så stedkendt i det nordligste Nordjylland, at den færdes på bestemte ruter og typisk efterlader sig afføring bestemte områder.

Nem at genkende

Ulveforskerne har efterhånden set så mange fotos af den ulv, at de nemt kan identificere den.

- Den har en ret unik hovedform. Bredhovedet og mørk i ansigtspelsen, fortæller Kent Olsen.

Ulven i den nordligste del af Nordjylland er fortsat enlig. Og chancen for, at den møder en hunulv, er ikke overvældende stor.

Selv om ulve kan svømme, er Limfjorden en naturlig barriere.

Bedre score-chancer

Derimod skulle den anden kendte nordjyske ulv - den i Lille Vildmose - have bedre chancer for at møde en mage, vurderer Kent Olsen.

Lille Vildmose-ulven, som forskerne har døbt GW2368m, blev første gang observeret i Nordjylland i maj 2021. Den er også observeret i denne måned, blandt andet ved hjælp af vildtkameraer.

De nyeste observationer af de to nordjyske hanulve bekræfter, at de lever et normalt ulveliv i naturområder med masser af føde i form af vildt.

Frem med mobilen

Hvis man møder en ulv i den nordjyske natur, for eksempel ved Tversted eller Ålbæk, er der ingen grund til panik.

- Man behøver ikke at løbe sin vej, siger Kent Olsen.

I stedet bør man hurtigst muligt hive mobilen frem og tage fotos af ulven, inden den hurtigt stikker af.

De fotos vil ulveforskerne gerne se, og de kan kontaktes via ulvatlas.dk.

Hov! Er det en hund?

Men selv om man ser et ulvelignende dyr i naturen, kan det være noget helt andet.

- Det er ikke ualmindeligt, at vi får fotos fra folk, der mener at have set en ulv, men hvor det faktisk er en hund, der går rundt i naturen, siger Kent Olsen.

Han nævner, at nogle hunderacer - for eksempel tjekkoslovakiske ulvehunde - er gode til at stikke af og nemt kan strejfe rundt længe.