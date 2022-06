Frisør knækket af corona: - Hårdt at gå på sommerferie uden at have et job på hånden

BJERGBY:Covid-19 gav landets frisører kroniske smerter i kasse-kreditten under flere nedlukninger - også hos Signe Leed Thomsen, der i flere år har drevet salon i Bjergby ved Hjørring.

Og frisørerne i Vendsyssel fik endda en ekstra mink-lockdown i forhold til resten af landet.

Alt i alt har det efterladt Signe Leed Thomsen i en situation, hvor hun har kæmpet for at indhente det forsømte.

- Vi taler om en periode på omkring 7,5 måned, hvor jeg ikke har tjent løn til mig selv. Det har jeg forsøgt at indhente - samtidig med, at der skulle betales corona-hjælp tilbage, forklarer Signe Leed Thomsen.

Under en af nedlukningerne tog hun job i en børnehave i Tårs, hvor hun gjorde legetøj og håndtag rene for at tjene en skilling. Og fra august til december 2021 har hun udover salonen også haft timer på teknisk skole i Aalborg som underviser.

Trist - men også lettet

- Der er uger, hvor jeg har haft op mod 80 timer i alt. Jeg har forsøgt at indhente det, jeg kom til at mangle under corona, lyder det.

Frisøren blev skilt for tre år siden, og derfor er der også en max-grænse i forhold til hendes to børn - på fem og otte år - i forhold til, hvor meget arbejdet kan fylde.

- Derfor traf jeg beslutningen om at lukke - det kan jo heller ikke hjælpe noget, at jeg arbejder, så jeg ikke kan stå op om tre år - hvem kommer så og hjælper?, spørger hun retorisk.

Så torsdag var der gang i saksen for sidste gang i salen på Skagen Landevej. Mange har kunder har været forbi med en hilsen.

- Selv om det er trist, så er jeg også lettet, fastslår frisøren, der selv bor i Horne ved Hirtshals.

- Jeg er en meget struktureret person, så det er lidt hårdt at gå på sommerferie uden at have et job på hånden - men det er nok meget sundt for mig at prøve, lyder det med et smil.

Hun har dog en føler ude til et firma, der sælger forskellige ting til frisør-branchen - et job tilpas fleksibelt, da hun så kan tilbringe de fleste timer på landevejen i de uger, hvor børnene er hos eks’en.

Signe Leed Thomsen glæder sig over, at hendes ansatte - Mie - har fundet nyt job. 1. august skal hun begynde hos Br. Seidelinsgades Frisør i Hjørring.

Ny frisør klar

Borgerne i Bjergby om omegn kan dog glæde sig over, at landsbyen får en ny frisør.

- Jeg har haft nogle fantastiske kunder, så jeg er mega glad for, at det er lykkedes at finde en ny frisør, der vil tage over, siger Signe Leed Thomsen.

Den nye frisør overtager salonen pr. 1. august - så er der også noget at gå i gang med, for nu kan mankerne i Bjergby lige nå at vokse i en måneds tid ...