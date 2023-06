Fristelser i sommerlandet: Hirse er tilbage i barndommens land

TVERSTED:Sammen med sin kæreste, en fætter, en veninde og sin mor er Hirse Christensen vendt tilbage til barndommens land: Hun slået dørene op for Hirseriet, der har forpagtet sig ind på både Tversted Skole og ved siden af Uldens Hus.

Hjemmelavede skumfiduser med chokoladeganache. Foto: Thomas Nielsen

Begge steder ejes af garn-dronningen Marianne Isager, der dermed har sikret sig, at kunder og gæster i både garnbutikken på skolen og Uldens Hus på Skagensvej kan sikre sig fristelser, når de er på besøg.

Mens Hirseriet kører restaurant, bageri og mikrobryggeri på skolen, så er der dømt café med kaffe og kage ved Uldens Hus.

Hirseriet satser på at bruge lokale produkter fra nærområdet. Og selv om kaffen selvfølgelig kommer langvejs fra, så er den ristet hos Vendiakaffe på Solhjem i Bjergby, hvor der leveres gourmetkaffe til flere restauranter og spisesteder. Foto: Thomas Nielsen

- Vi har forskellige passioner: Min fætter elsker at bage, min kæreste er vild med at brygge øl og min veninde elsker at være en god vært - og jeg kan lide lidt af det hele, siger Hirse Christensen om sin holdopstilling, der også tæller moderen Maj, der hjælper til i caféen.

Hirse Christensen har arbejdet i restaurationsbranchen i mange år og er i øvrigt uddannet indenfor fødevare-teknologi. Til daglig bor hun i Aarhus.

Smørrebrød med såkaldt læx, friskost og røræg ...den saltede gulerod erstatter laksen. I det hele taget er der tænkt grønt og bæredygtigt - dog er der lidt kød på menukortet. Foto: Hirseriet

- Årsagen til, at jeg er her hele sommeren for at arbejde er, at jeg elsker at give andre gode oplevelser, opsummerer Hirse Christensen.

Det sker blandt andet via et grønt, bæredygtigt køkken: Kaffen stammer eksempelvis fra et risteri i Bjergby, honning hentes i baghavens bistader på Skagensvej - og i stedet for smørrebrød med laks, så kan du få en "læx".

Den er ganske vist også orange, men det skyldes de saltede gulerødder.

Kød optræder dog i enkelte af de andre retter hos Hirseriet.

Der er bier i baghaven på Skagensvej - så det er ultralokal honning, der bruges i retterne hos Hirseriet. Foto: Thomas Nielsen

Bryggeri og spisestedet på skolen har åbent fra klokken 10 - 17, mens caféen ved Uldens Hus har åbent fra 11 - 16.

Allerede fra klokken ni om morgenen åbner bageriudsalget på skolen.

Der er dog lukket på mandage begge steder.