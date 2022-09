Frivilliges besøg til syge og døende blev belønnet med fornem pris

VRÅ:Cirka 400 frivillige indenfor det sociale felt i Hjørring Kommune var fredag eftermiddag samlet til festivitas i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.

Festens ubetingede højdepunkt var uddelingen af Hjørring Kommunes årlige frivilligpris. Prisen uddeles som en påskønnelse af det frivillige sociale arbejde i kommunen - og den kan tildeles en person, gruppe, forening, organisation eller institution, der i overensstemmelse med Hjørring Kommunes frivillighedspolitik for det sociale område har ydet en særlig indsats inden for frivilligt socialt arbejde.

Cirka 400 frivillige indenfor det sociale felt i Hjørring Kommune var fredag eftermiddag samlet til festivitas i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå. Foto: Claus Søndberg

Til stor hæder fra de fremmødte blev årets prismodtager Kamillus Hjørrings frivillige.

Kamillus Hjørring har oprettet en besøgstjeneste, hvor frivillige besøgsvenner tilbyder at besøge uhelbredeligt syge og døende - samt deres pårørende.

Ved fredagens festligheder blev prisen uddelt af Claus Mørkbak Højrup (V), formand for kommunens sundheds-, ældre- og handicapudvalg. Og han siger sådan her om uddelingen af Frivilligprisen 2022:

- Først og fremmest så er det vigtigt for mig at sige, at alle dem, der er blevet indstillet til prisen har fortjent at få hæder og anerkendelse for det store stykke arbejde, som de gør.

- Men når prisen i år tilfalder Kamillus Hjørrings frivillige, så er det fordi, vi har lagt vægt på, at de virkelig gør en stor indsats for at sikre, at den sidste tid bliver god for vores borgere. De frivillige er med til at give nærhed og omsorg i en svær tid, og derfor er vi meget stolte af, at vi kan give Frivilligprisen til lige præcis de her personer, siger Claus Mørkbak Højrup.

Frivilligprisen 2022 blev overrakt af Claus Mørkbak Højrup (V), formand for sundheds-, ældre- og handicapudvalget i Hjørring Kommune. Det er nemlig netop det udvalg, der har fundet frem til, at det i år er Kamillus Hjørrings frivillige, der skal hædres. Foto: Claus Søndberg

Frivilligprisen 2022 Hjørring Kommune uddeler hvert år en frivilligpris, som påskønnelse af det frivillige sociale arbejde i kommunen. Frivilligprisen uddeles til en person, gruppe, forening, organisation eller institution, der i overensstemmelse med Hjørring Kommunes frivillighedspolitik for det sociale område har ydet en særlig indsats inden for frivilligt socialt arbejde. Det er Hjørring Kommunes sundheds-, ældre- og handicapudvalg, der vælger prismodtageren ud fra de indkomne indstillinger. Valg af prismodtager er ikke afhængig af antal indstillinger. Årets prismodtager er Kamillus Hjørrings frivillige. Vinderen af prisen modtager en check på 15.000 kroner. Listen over vindere af Frivilligprisen ser nu sådan her ud: 2022: Kamillus Hjørrings frivillige.

2021: Jette & Ole Valsson - Tværkulturel Hirtshals.

2020: Erik Larsen fra Lendum - ildsjæl, der har ydet en stor indsats i sit lokalområde.

2019: De Blå Trøjer - en gruppe af frivillige hjælpere i Forsamlingsbygningen.

2018: Natteravnene i Hjørring - en gruppe dedikerede borgere, som sørger for tryghed i nattelivet.

2017: Maret Mortensen, Myrna Pedersen, Jytte Andersen, Birthe Nørgård og Lis Gadegård - fem dedikerede frivillige på Vellingshøjcenteret.

2016: De frivillige v/ Vendelbocentret - frivilligt socialt arbejde til fordel for beboerne

2015: Merete Pilgaard - medstifter af Venligboerne

2014: Signe Nielsen - n æstformand i brugerrådet på Havbakken

æstformand i brugerrådet på Havbakken 2013: Erik Christoffersen - formand for SIND i Hjørring

2012: Ruth Pedersen - for selvstændigt frivilligt socialt arbejde

2011: Anne Marie Jensen - frivillig i Gigtforeningen

2010: Jette og Willy Schneider - frivillige på Vendelbocentret VIS MERE

Festen i Idrætscenter Vendsyssel startede klokken 15 med velkomst, kaffe og lagkage - og derefter var der forskellige spændende indslag.

Blandt andet underholdt "Lars Jakobsen Trio" musikalsk - og frederikshavneren Anja Lovén fortalte om sit arbejde med at redde såkaldte heksebørn i Afrika.

Arrangementet sluttede med en fællesspisning for de mange deltagere ved begivenheden.