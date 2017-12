Frustration over nye skred

NØRRE LYNGBY: Yderligere to-tre pænt store bidder af skrænten ved Nr. Lyngby var resultatet af stormvejret 2. juledag, og hos grundejerne i Nørre Lyngby nord for Løkken, øger det utålmodigheden med at komme i gang med en planlagt kystsikring.

- Det er selvfølgelig frustrerende at se, når vi nu har finansieringen og projektet klar, men blot venter på de formelle godkendelser, siger formand for arbejdsgruppen for kystsikringsprojektet, Leif Vange.

Formanden for grundejerforeningen, Jørgen Jørgensen betegner de nye skred som "mindre".

- Men det er efter min mening klare eksempler på, at nedkørslen nu rager så langt ud, at den skaber læsideerosion og skred på nordsiden. Det haster med at komme i gang med projektet, fastslår Jørgen Jørgensen.

Grundejerne har skaffet cirka en million kroner til selve kystsikringen på en 130 meter lang strækning. Der er tale om en nyudviklet metode, hvor fletværk af piletræ bliver skruet fast i skrænten med lange jernstænger. Det bliver så kombineret med sandfodring.

Sikring af nedkørslen

Hjørring Kommune bidrager med en sikring af nedkørslen, som er kommunens ejendom. På et borgermøde i september, var der klar stemning for at bevare nedkørslen til stranden.

- Vi har siden arbejdet på at lave et fælles projekt, som supplerer hinanden. Det vil betyde en sikring af nedkørslen med store sten og så den nye metode langs med skrænten, siger formand for teknik og miljø i Hjørring Kommune, Ole Ørnbøl (S).

Ifølge udvalgsformanden er det fælles projekt stort set færdigt, og vil først i det nye år blive sendt til godkendelse i Kystdirektoratet.

- Jeg forventer, at det er en formalitet. Kystdirektoratet er meget interesseret i den nye metode, så jeg håber, at vi har den endelige godkendelse til marts, siger Ole Ørnbøl.

Stridspunktet kan blive mængderne af sand, som grundejerne hvert år skal forpligte sig til at køre ud på kystsikringen, så stranden bevares.

Planen er at kystsikringen skal laves i løbet af foråret og først på sommeren.