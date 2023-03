Frygter en ulykke: Nu svarer kommunen på kritik

HJØRRING:Det nye vandløb i Hjørring skaber røre i andedammen, da mange lokale borgere er utilfredse med byggeriet.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune, Søren Homann (K), forsikrer nu, at byggeriet har imødekommet tilgængelighedsudvalgets indvendinger i den indledende proces.

- Jeg blev aldrig præsenteret for ting undervejs, som vi ikke skulle lave, siger Søren Homann.

Risiko for at vælte

Kritikken lyder blandt andet på, at det bliver farligt for svagt gående at færdes i gågaden med de forskellige niveauforskelle fra fliserne til renderne med vand, samt at det er besværligt for kørestolsbrugere at køre rundt i terrænet.

Hvis man skal omgå vandrenderne fra midterbanen i Strømgade op til butikkerne i sin kørestol, kan man benytte sig af af forskellige ramper lavet til formålet. Her lyder bekymringen fra enkelte borgere, at de er blevet lave for stejle.

- De skulle gerne være lavet med den hældning, som man nu engang laver ramper på, siger Søren Homann og forsikrer:

- Selvfølgelig er der tænkt på det.

Det er højden fra fliser til vandløb, der bekymrer enkelte borgere. Foto: Hjørring Kommune

Det bekymrer dig ikke med niveauforskellene for de svagt gående?

- Uanset hvor du kommer hen, vil du have niveauforskelle. Det har du også ved en fortovskant. Men man skal selvfølgelig vænne sig til, at det ikke er en fuldstændig plan gade længere, siger Søren Homann og uddyber:

- Niveauforskelle er det, der gør, at du kan lave et levende byrum, så du ikke får oplevelsen af en lang tom korridor.

Vandrenderne kunne vel være lukket mere af?

- Der er lige præcis tanken, at de ikke skal være lukket af. Det havde været nemt at grave et hul og smide pvc-rør i, og så kunne alt overfladevandet løbe dernede, men tanken er, at man skal kunne se vandet, der løber gennem gaden, siger Søren Homann.

Hvad nu hvis vandet fryser til is i renderne?

- Så tror jeg, vi er ude på at lede efter huller i osten. Det er et spørgsmål om at glatførebekæmpe, siger Søren Homann.

Sammenhæng i det rustne udseende

De lidt mindre alvorlige kritikpunkter går på udseendet af byggeriet, hvor vandrenderne er lavet af en rustlignende ståltype. Og det er der en grund til ifølge Søren Homann:

- Hvis man nu kigger på Vendsyssel Teater, kan man se et bombastisk byggeri med rustne overflader, og hvis du så bevæger dig op mod Strømgade, ser du rustne lamper med de nu rustne plader i vandrenderne. Og så begynder man at se en sammenhæng, siger han og fortsætter:

- Det skal gerne binde byen sammen. Man kan selvfølgelig diskutere smag, men der er en sammenhæng i det.

Anden etape af byggeriet går i gang i løbet af marts, hvor vandrenderne fra Strømgade skal strømme videre ned til Mammutpladsen.

Det endelige byggeri skulle gerne stå færdigt i efteråret. Det glæder Søren Homann sig til:

- Jeg glæder mig til at se det færdige resultat. Når vi får en flot og indbydende midtby, så vil det tiltrække butikker til de tomme lokaler, mener han.