Frygter farvel til 75 ansatte: - Alle er meget påvirkede

HJØRRING:- Jobcentrene skal nedlægges. Der var klar tale på lige præcis det punkt fra statsminister Mette Frederiksen (S), da de nye regeringspartier Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre onsdag middag præsenterede deres fælles regeringsgrundlag.

- Medarbejderne har jo gået med bekymringen i lang tid, da der allerede i valgkampen blev luftet en besparelse på tre milliarder kroner på beskæftigelsesområdet. Det er noget, der fylder meget, og nu er der så meldt klart ud, lyder det fra arbejdsmarkedschef Michael Duus i Hjørring Kommune.

Omsætter man de tre milliarder til lokale job på jobcentret, svarer det til, at der skæres en tredjedel af de ansatte væk, så det er 70-75 ansatte ud af cirka 200 ansatte på Jobcenter Hjørring, anslår arbejdsmarkedschefen.

- Jeg fæstner mig jo ved den lange tidshorisont, at det er frem mod 2030, at den store besparelse skal gennemføres. Selv om der er lagt op til, at a-kasserne og private aktører skal løse en større del af beskæftigelsesindsatsen, så er jeg også ret sikker på, at kommunerne fortsat skal stå for de svageste grupper af ledige og sygemeldte borgere. Men så kommer det at hedde noget andet, siger Michael Duus.

Der er heller ikke meldt ud om, hvornår Jobcentrene konkret skal nedlægges.

I Hjørring Kommune har der i flere år været succes med at afsætte ekstra midler til en tværfaglig indsats for at gøre flere ledige jobparate. For eksempel ved inddragelse af sundhedsfagligt personale i forhold til de borgere, der eksempelvis har misbrugsproblemer eller psykiske problemer oveni ledigheden.

- Den indsats i den såkaldte Hjørring-model har jeg svært ved at se, at vi kan fortsætte, siger Michael.

Men er det ikke positivt, at politikerne vil mere af bureaukratiet i beskæftigelsesindsatsen til livs?

- Det er vores erfaring, at det har skiftende regeringer altid sagt, men når det kommer til stykket, vil staten have nøje hånd i hanke med, hvad der foregår på beskæftigelsesområdet. Og så handler en del af bureaukratiet jo også om retssikkerheden for borgerne, siger Michael Duus.

Jobcenter Hjørring har netop været igennem en lokal sparerunde, hvor der blev nedlagt 15 stillinger.