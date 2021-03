Frygter pirater: Bevæbnede vagter på ny Fjord Line-færge

Der er nu mindre end 14 dage til, at Fjord Lines nye katamaranfærge Fjord FSTR lægger til kaj i Hirtshals.

For at den plan ikke skal skydes i sænk, har det norske rederi følt sig nødsaget til at tage bevæbnede vagter om bord på vejen gennem det piratfyldte farvand i Adenbugten ved Afrikas Horn, hvor somaliske pirater i årevis har hærget skibstrafikken.

- Fjord FSTR har derfor et specialtrænet sikkerhedsteam om bord, som hjælper med at bringe både skib og besætning sikkert gennem området, fortæller rederiet på sin Facebook-side.

Med 11 ansatte fra Fjord Line om bord afsejlede Fjord FSTR 5. marts fra det værft på Filippinerne, hvor færgen er bygget, og før den ankom til Adenbugten, havde katamaranen været forbi Sri Lanka for at tanke.

Fredag nåede den nye færge frem til Yemen i bunden af den arabiske halvø, og derfra ventede turen gennem det farlige farvand.

Selv om somaliske pirater altid har lukreret på speed i deres både, ligger Fjord FSTR ikke ligefrem på den stille side. Færgen har en topfart på 37 knob - eller 70 km/t, og dermed er den hurtigere end de fleste skibe.

- Så mens vores højhastighedskatamaran indtil videre har sejlet så brændstofeffektivt som muligt, gør besætningen nu klar til at accelerere, lød det fra Fjord Line før turen ind i Adenbugten.

Søndag ser det ud til, at turen er forløbet uden problemer. Ifølge marinetraffic.com er skibet kommet et godt stykke op i Det Røde Hav og ser umiddelbart ud til at have lagt faren for et piratangreb bag sig.

Selv om antallet af piratangreb i Adenbugten er faldet markant de senere år, så forsøgte pirater i midten af maj 2020 at kapre et norsk tankskib, "Stolt Apal", da det lå 75 sømil syd for Yemen på vej ind i Adenbugten.

Dengang kom det til en kort, intens ildkamp mellem piraternes to speedbåde og de bevæbnede vagter om bord på det norske kemikalieskib. Under ildkampen blev den ene af piraternes speedbåde ramt og sat ud af spillet, hvilket fik dem til at opgive deres forehavende.

Så galt er det ikke gået for Fjord FSTR, som efter planen når Middelhavet om godt en uges tid, hvorefter turen går via Malta, Gibraltar og Den Engelske Kanal før ankomsten til Hirtshals 1. april.