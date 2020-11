Fuld mand anholdt efter tumult: Påstod mand var blevet skudt i armen

TAARS:Onsdag aften lidt efter klokken 21 ringede en mand til Nordjyllands Politi. Han forklarede, at en person var blevet skudt i armen, og at der var tale om et vådeskud.

Det skriver Nordjyllands Politi i deres døgnrapport.

Men politiet fattede mistanke til manden, og de sendte derfor en patrulje til adressen i Taars, hvor han ringede fra.

Her gik anmelderen til bekendelse og indrømmede, at det bare var for sjov. En mand var faktisk blevet skudt i armen, men med en splatterpistol.

De tilstedeværende var meget fulde, og mens manden, der var blevet ramt af splatterpatronen blev kørt på skadestuen, blev en anden mand anholdt og fik lov til at sove rusen ud i detentionen.

Det fortæller vagtchefen hos Nordjyllands Politi.

I forbindelse med anholdelsen fandt politiet en mindre klump hash, som den anholdte bliver sigtet for at være i besiddelse af.