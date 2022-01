Fuld vanvidsbilist skabte sig tåbeligt under anholdelse

VRÅ:- Det er et under, at han ikke har lemlæstet nogen.

Vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi er ikke imponeret over en bilist, som lørdag formiddag blev anholdt i Vendsyssel.

Ifølge vagtchefen var den 37-årige mand kørt i grøften ved Bastholm Møllevej øst for Vrå. Det var lidt før klokken 11.

- Her havde han prajet en anden bilist, som anmeldte det til os, fordi den 37-årige var tydeligt spirituspåvirket. Vi sendte en patrulje, som anholdt manden. Og han var tordnende beruset, konstaterer Henrik Beck.

Det var ikke nogen let opgave for de tilkaldte betjente:

- Manden sparkede en rude på patruljevognen ud og kastede også op i bilen, fortæller vagtchefen.

En alkometertest har vist, at den 37-årige havde en promille på over 2,0.

Hvis det bekræftes af en blodprøve, betyder det, at manden har kørt det, der betegnes som vanvidskørsel. Dermed risikerer han at miste sin bil, som politiet har beslaglagt.

Der skete ingen personskade ved solouheldet.