Fulde nordmænd i voldsomt slagsmål - to anholdt

TORNBY:To nordmænd blev torsdag morgen anholdt af Nordjyllands Politi efter et voldsomt slagsmål natten til torsdag. En tredje nordmand i starten af 40'rne blev slået med knytnæveslag i ansigtet og muligvis blev offeret også slået med en flaske.

- De tre mænd har simpelthen være så fulde, at det har været svært for os at få dannet et sammenhængende billede af hændelserne. Den ene af de to anholdte bliver dog løsladt, da vi har kunnet fastslå, at han ikke har haft noget med volden at gøre, lyder det fra politikommissær Thomas Albrektsen, leder af efterforskningen ved Nordjyllands Politi i Hjørring.

Den anden anholdte nordmand er i født i 1972. Det skulle angiveligt være ham, der slog den omkring 10 år yngre landsmand - dels med knytnæve og altså muligvis også med en flaske - men det har skaderne på den forurettede nordmand ifølge politikommissæren endnu ikke kunnet fastslå.

Det skal fornyede afhøringer af de to nordmænd fastslå, men de skal altså lige have sovet rusen ud, før politiet regner med at få en fornuftig forklaring fra dem.

- Såfremt der er slag med en flaske, så vil vi sandsynligvis fremstille den formodede gerningsmand i grundlovsforhør. Det skal juristerne vurdere - også ud fra den mulighed, at nordmanden måske vil undvige, siger politikommissæren.

Slagsmålet fandt sted i et hus på Revskærvej i Tornby, og de to af de tre nordmænd - hvoraf den ene altså bliver løsladt snarest - blev anholdt klokken 05.20 torsdag morgen.