Fusion giver flere job på havnen

HIRTSHALS: Hirtshals-virksomheden Nortech Marine fusioner med SL Power Service fra Faaborg, hvilket foreløbigt vil skabe seks nye arbejdspladser i Hirtshals. Foruden de seks nye arbejdspladser, forventer Christian Andersson, stifter af Nortech Marine, at fusionen vil medføre endnu flere arbejdspladser på Hirtshals Havn.

Det oplyser Hirtshals Havn på sin hjemmeside.

- De første seks arbejdspladser på værkstedet i Hirtshals vil blive etableret i starten af efteråret, men vi forventer, at der er endnu flere på vej, siger Christian Andersson.

Siden Christian Andersson startede Nortech Marine i 2015 har virksomheden udviklet sig hurtigt og fusionen med SL Power Service er endnu et skridt i udviklingsprocessen. Fusionen giver det nye firma, som vil køre videre under navnet SL Power A/S, mulighed for at vækste endnu mere.

I forbindelse med fusionen kommer der til at ske meget i Hirtshals, da det nye firma får volumen til at etablere et værksted på 1.100 m² samt et værkstedskontor i Hirtshals.

- Hirtshals ligger ideelt i forhold til norske kunder, så det forventer jeg mig meget af, siger Christian Andersson. Dertil tilføjer Christian Andersson, at det nye firma vil stå stærkt i fremtiden, da Nortech Marine har specialitet sig i motorer, gear og propeller af mærket Wärtsilä, mens SL Power Service er specialiseret indenfor mærket MaK.

I det nye SL Power A/S bliver stifteren af SL Power Service, Sonni Lundin, administrerende direktør, mens stifteren af Nortech Marine, Christian Andersson, bliver teknisk direktør.