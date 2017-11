Fyr er nu faretruende tæt på skrænten

LØNSTRUP: Der skal snart træffes afgørende beslutninger om fremtiden for Rubjerg Knude Fyr, som er Hjørring Kommunes vigtigste turistattraktion med ikke mindre end ikonisk betydning.

Kommunens vurdering er, at der nu kun er otte meter til skrænten, og hvis afstanden kommer ned på fem meter, vil Hjørring Kommune som myndighed give et rømningspåbud og dermed lukkes fyret for adgang for de mange gæster.

- Vi er også nødt til snart at gøre noget, hvis det skal fysiske muligt med placering af stilladser osv., siger borgmester Arne Boelt (S).

Projekt til 3,6 millioner kroner

I foråret 2016 blev det åbnet for publikum efter at det var lavet til et oplevelsestårn med trappe, balkon og glasprisme. Et projekt til 3,6 millioner kroner, hvoraf Realdania bidragede med tre millioner kroner. Dengang blev levetiden vurderet til fem år, og foreløbig er der altså kun gået halvandet år.

Projektet har været en kæmpe succes i forhold til besøgstallet. Siden 11. juni i år, hvor der blev installeret en ny tæller i fyret har 144.500 gæster været oppe i fyret og nydt udsigten fra 80 meters højde over sandmilen og havet. Det svarer til cirka 1000 gæster om dagen i gennemsnit. Dertil kommer de gæster, som har besøgt området, uden at være oppe i tårnet. Tallene kommer fra Naturstyrelsen, som er ejer af fyret.

- Det er den vigtigste attraktion og har kæmpe betydning for kommunen. Det er da helt klart min holdning, at vi skal forsøge at bevare fyret. Men en eventuel flytning forudsætter, at der kan etableres et bredt samarbejde med Naturstyrelsen, private og fonde om projektet, siger borgmester Arne Boelt (S).

Det er ikke en opgave, som kommunen, så at sige kan løfte alene og nu bliver bolden derfor givet op til forslag om fremtiden.

Beregninger af flytning

NORDJYSKE erfarer, at der er lavet nogle økonomiske overslag over prisen for en eventuel flytning.

En nedtagning af tårnet vil alene koste i omegnen af to millioner kroner. En flytning af tårnet 30 meter vil koste cirka otte millioner kroner.

Der er også en fantasifuld ide om at flytte tårnet ud på et fundament ude i havet og lave en hængebro. Det vil løbe op i et trecifret millionbeløb.

Ud over økonomien, kan det være særdeles vanskeligt at få de nødvendige tilladelser i hus til en flytning i området, der er fredet og Natura 2000.

- Det er også begrundelsen for, at vi nu skyder diskussionen i gang. Vi skal forvente, at der kan gå lang tid, før der kan træffes en beslutning, siger Arne Boelt (S).

Ifølge skovrider og leder af Naturstyrelsen Vendsyssel, Jesper Blom-Hansen, følger udviklingen omkring fyret nogenlunde den prognose, som Naturstyrelsen har forudset.

- Kommunen har ret i, at diskussionen for alvor skal i gang, siger Jesper Blom-Hansen.