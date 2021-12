Fyrede kanonslag af mellem kunder på p-plads

HJØRRING:Nordjyllands Politi måtte tirsdag eftermiddag sende en patrulje til parkeringspladsen ved A-Z i Hjørring.

Herfra var der klokken 15.28 indgået en anmeldelse om, at der blev affyret kanonslag mellem kunder og kundernes biler på parkeringspladsen.

- Vi traf nogle unge mænd - fire styk i alderen fra 20 til 28 år - som var lidt berusede. Men de nægtede at have haft med fyrværkeriet at gøre, og der var ingen vidner, der ventede på vores patrulje og kunne bekræfte, at det var de unge mænd. Men vi har da en formodning om, at det var dem, der fyrede kanonslag og noget knaldfyrværkeri af, lyder det fra vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Nu fik de fire ungersvende blot en formaning fra betjentene om at fjerne sig fra stedet.

- Og det gjorde de så, så sagen endte der. Men det giver naturligvis lidt uro, når den slags sker inde, hvor der færdes folk og hvor bilerne kører, lyder det fra vagtchefen.

Han oplyser, at det naturligvis er ulovligt at fyre fyrværkeri af mellem folk og deres biler.