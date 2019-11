Gårdbrand nær Hjørring - stuehus i flammer

VENDSYSSEL:En fem-længet gård på Kirkensgårdsvej mellem Hjørring og Lønstrup blev søndag eftermiddag ramt af brand.

Nordjyllands Beredskab oplyser, at stuehuset stort set er udbrændt, og at brandfolk nu forsøger at sikre, at ilden ikke breder sig til de andre længer på gården.

Hverken personer eller dyr er kommet noget til, ifølge de meldinger Nordjyllands Beredskab har.

Brandfolk fra Hjørring har fået assistance fra Beredskabsstyrelsens afdeling i Thisted til slukningsarbejdet.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret om branden søndag kl. 13.44.

Opdateres...