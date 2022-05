Gæster på Naturmødet: Her er vores egne naturperler i Nordjylland

Naturmøde 2022 Hirtshals fredag 20. maj. 20.000 forventes at besøge Naturmødet inden de slutter lørdag eftermiddag. Foto: Bente Poder

HIRTSHALS:Vinden blæser frisk ind over de mange mennesker på Naturmødet. Fra toppen af byens trappe er der en skøn udsigt over det turkisblå hav med hvide skumtoppe. Lotte Sort er her med en klasse fra Lundegårdskolen i Hjørring. Hun og kollegaen Jette Kjeldgaard sat sig lidt i læ. De er samtidig bruger af naturen i stor stil. Lotte Sort går mange ture i Tårs, hvor hun bor. Hun er også vinterbader.

- Året rundt står jeg op kl. 5.30 og går tre kilometer. Det giver mere energi også på arbejdet. Lotte Sort anbefaler andre at besøge Boller Sø og Højmarksøerne.

Hun cykler , bader og går ture på stranden og i skoven. Jette Kjeldgaard er meget begejstret for området ved Hirtshals Fyr, og gør opmærksom på, at der er kommet en ny afmærket tur, som kan anbefales.

- Jeg elsker at komme ud til Kærsgård Strand og Nørlev.

Jesper Hansen bor midt i naturen. I Tolne Naturpark, som han er med til at udvikle, og anbefaler andre at besøge. Foto: Bente Poder

Jesper Hansen bor midt i den nordjyske natur i Tolne. Han er flyttet fra Saltum og vestkysten for at være en del af den nye Tolne Naturpark. Parken er stadig under opbygning blandt andet med skiltning.

- Naturparken arbejder ud fra et princip om lokal forankring og inddragelse, og det ville vi gerne være med til. Så vi bor på en ejendom og bruger naturen dagligt.

- Og jeg vil opfordre folk til at tage med på de gratis guidede ture i naturparken 1. søndag i hver måned, siger han.

- Folk skal tage ned til Tolne Skovpavillon og gå på afmærkede ruter der fra. Der kommer man til at gå i noget af det ældste skov vi har i Vendsyssel, og den er fuldstændig fantastisk.

Kristina Ydesen, Bjergby, fremhæver muligheden for at se de åbne vidder blandt andet på Kjul Strand. Foto: Bente Poder

Kristina Ydersen bor sammen med mand, to børn på fire og seks år og en hund i bakkerne ved Bjergby.

- Mine bedste steder. De er hemmelige, der skal ikke komme for mange mennesker, smiler hun.

Hele familien bliver luftet og turen går blandt andet til Kjul Strand.

- Der er plads på Kjul Strand og man kan se horisonten og de store vidder. At jeg kan se horisonten er noget af det bedste for mig. Den oplevelse savnede jeg, da jeg boede i Århus.

Alex Rump, bor i Aalborg og bruger tid på at studere insekter og fugle alle mulige steder. Foto: Bente Poder

Her i boden hos den lokale turistmagnet i Hirtshals, Ocenariet, møder vi udover Kristina Ydesen, Alex Rump, der flyttede til Aalborg for et år siden. Han nævner Signalbakken i Aalborg Øst og Østerådalen, som to steder, hvor han bruger naturen.

- I det hele taget er jeg en, der kigger på fugle og insekter alle mulige steder, fortæller han.

Naturmødet i Hirtshals startede torsdag og slutter lørdag eftermiddag.