Gammelt Hjørring-firma er nu også trillet ind på voksende auto-matrikel

HJØRRING:Der er netop kommet ekstra aktivitet under den 4700 kvadratmeter store "motorhjelm" på Læsøvej, der huser Autoteknika - et firma, der samlede SL Leasing og Lundgård Autoteknik på samme matrikel for snart to år siden.

24. oktober lukkede og slukkede Thema Auto således - det gamle Laur. Jensen/FIAT på Frederikshavnsvej - og både biler og medarbejdere satte kursen mod Læsøvej, hvor man nu for alvor har fået en slagkraftig enhed.

Thema Auto er nu blevet en del af Autoteknika. Foto: Bente Poder

- Vi har mange medarbejdere med specialviden, og nu er alle kompetencer samlet under et tag. Samtidig har vi stort fokus på at uddanne lærlinge og teknikere, siger Morten Schneider Jensen, der står i spidsen for Autoteknika.

Med sammenlægningen er der nu 20 ansatte på adressen.

Rasmus Bang Nielsen er blandt dem, der har skiftet arbejdssted, idet han var chef i Thema Auto.

Rasmus Bang Nielsen. Foto: Bente Poder

- Sammenlægningen giver helt klart noget synergi, siger han.

19 lifte

Autoteknikas værksted er et Bosch Car Service autoværksted, og det er online med en række af de største bilproducenter.

Morten Christensen begyndte i sin tid hos Laur. Jensen på Frederikshavnsvej, og har lige kunnet fejre 30-års-jubilæum. Foto: Bente Poder

Virksomheden råder over 19 lifte - også til motorcykler og autocampere.

Man sælger også nyere brugte familiebiler, ligesom der leases biler for alle pengepunge og temperamenter.

De årlige leasing-omkostninger for kunderne spænder lige fra 35.000 til ca. 450.000, idet der også kan leases biler som Lamborghini og Ferrari.

Morten Schneider Jensen forudser i øvrigt, at der fremover bliver færre, men større værksteder - årsagen er bilernes øgede kompleksitet, som både kræve specielle kompetencer og ikke mindst investeringer i specielt udstyr.

Mere tid til fodbold?

35-årige Morten Schneider Jensen er opvokset i Lørslev, men bor privat i Hjørring og har to børn sammen med ægtefællen Marianne, der står for administrationen på Læsøvej 9.

At der nu er kommet flere funktioner og folk under samme tag, kan muligvis også frigøre lidt ekstra timer til fritidssyslerne.

- Jeg spiller fodbold i SHI, og måske kan jeg fremover deltage i nogle flere kampe, lyder det med et håbefuldt smil.

31-årige Rasmus Bang Nielsen er opvokset i Hæstrup Mølleby, hvor han bor med sin kæreste.

Der er også kommet en meget erfaren herre med over på Læsøvej fra Frederikshavnsvej, idet Morten Christensen netop har haft 30-års-jubilæum. Han gik i lære som 17-årig, og er netop fyldt 48 år.

Han har i årenes løb gennemført adskillige tekniske kurser og er i øvrigt gift med Camilla, som også arbejder hos Autoteknika. Sammen har de tre børn.