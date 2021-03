Genåbning i Hjørrings butikker: Store smil bag mundbindene

HJØRRING:Usædvanligt få ledige parkeringspladser og masser af biler og trafik på Sct. Olai Plads satte mandag formiddag rammen for en længe imødeset dag i handelslivet i Hjørring.

En nydelig flagallé var blevet sat op til mandagens arrangement, og med den som ramme kunne beboere i Hjørring og omegn bevæge sig op og ned ad Strømgade og Østergade. Her bliver de nu ikke længere mødt af lukkede butiksfacader og låste frontdøre.

Mette Frederiksen og regeringen bekendtgjorde i sidste uge, at detailhandlen - under visse restriktioner - igen kunne åbne, og det vækker naturligvis glæde blandt butikkerne i Hjørrings gågader.

- Vi kunne slet ikke få armene ned igen, da vi hørte beskeden. Vi var bare så glade. Det er det, vi har gået og ventet på, siger Sanne Høgsted, der er butikschef i Helm, der blandt andet sælger tasker, handsker og kufferter.

Butikschef Sanne Høgsted var glad for, at hendes butik Helm igen har åbent. Foto: Kim Dahl Hansen

Butikken kan endda i dag fejre 32 års fødselsdag, men det fortæller Sanne Høgsted, at butikken er holdt igen med at markere. Flagene i og foran butikken synes mest af alt at symbolisere en glæde over den igangsatte genåbning af samfundet.

Økonomien er trods alt ikke så robust, at den kan håndtere fødselsdagsbesparelser og knaldtilbud.

- Der er ligesom nogen, der skal komme med pengene. Vi har mange folk, der kommer og bytter julegaver, og det gør vi gladeligt, fortæller butikschefen.

På trods af de økonomiske konsekvenser, som corona-nedlukningen har medført, fortæller Sanne Høgsted, at humøret i butikken og blandt kunderne er højt. Man har glædet sig længe til igen at måtte åbne dørene.

Tilmed færdiggjorde man lørdag eftermiddag en større ombygning og renovering i butikken, sådan at den kunne stå helt skarpt mandag morgen. Siden 1. februar er der blandt andet væltet en væg og malet i hele butikken.

Foran Byens Ure & Smykker blev der holdt god afstand i køen. Foto: Kim Dahl Hansen

Godt at møde kunderne igen

Hos Dorte J længere nede af gågaden fornemmer man samme optimisme og glæde som hos Sanne Høgsted i Helm-butikken.

- Det er en forløsning at kunne åbne igen efter to måneder. Vi har glædet os helt vildt til at kunne se kunderne, siger Dorte Johst, der er indehaver af butikken.

Man fornemmer tydeligt, at der er meget energi og længsel, der har ophobet sig i butikkerne. Både ansatte og indehavere har trippet på tæerne, siden nedlukningen blev effektueret i slutningen af december.

Inger Krogh glædede sig over at prøve tøjet fysisk i butikken Dorte J. Det har corona-nedlukningen forhindret. Foto: Kim Dahl Hansen

For Inger Krogh, der denne mandag formiddag er én af de handlende hos Dorte J, er der også en helt særlig grund til, at hun er glad for butikkernes genåbning.

- Jeg foretrækker at købe i butikkerne, for der kan man få tøjet i hænderne og mærke det. Det kan ikke på samme måde lade sig gøre online, slår hun fast.

Hun er dog heller ikke i tvivl om, at genåbningen er god for både butikker og kunder.

- Det er da pragtfuldt, siger Inger Krogh, inden hun forlader butikken med sit nyindkøbte tøj.