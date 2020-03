Genbrugspladser åbner tidligst efter påske

HJØRRING:På byrådsmødet onsdag aften oplyste formanden for Affaldsselskabet Vendssyssel Vest (AVV), byrådsmedlem Jørgen Bing (SF), at genbrugspladserne under AVV fortsat vil være lukket land for private. Foreløbig til efter påske.

Jørgen Bing fortalte, at AVV har fået mange henvendelser fra borgere, som gerne vil af med blandt andet haveafffald.

- Men opfordringen fra både Dansk Affaldsforening og Kommunernes Landsforening er meget klar: Hold pladserne lukket, og før først og fremmest den samme politik i alle kommuner, sagde Jørgen Bing.

- Jeg tror det er en klog anbefaling at følge. Hvis vi valgte at åbne et par pladser i for eksempel påsken, ville tilstrømningen fra ikke blot vores egne borgere, men også fra andre kommuner blive overvældende – og vi skulle måske ud i regulering med hjemmeværn eller politi for at opretholde et tilfredsstillende sikkerhedsniveau. Og selv om det her er en udendørs-aktivitet, vil smittefaren med Corona være ikke-ubetydelig.

Jørgen Bing sammenlignede med situationen i Italien og Spanien.

- Med de scenarier vi i øjeblikket oplever i Italien og Spanien med tusindvis af døde, kan man så ikke give det offer, at man ikke tager på genbrugspladsen den næste måneds tid, selv om det betyder at man må lave en lidt større grenplads i et hjørne af haven eller at man måske har en udtjent køkkenmaskine stående et par uger længere i carporten eller pulterkammeret, spurgte Jørgen Bing.