Genbrugspladser genåbner tirsdag

HJØRRING:Efter at Kommunernes Landsforening og sundhedsmyndighederne har givet grønt lys for at genåbne genbrugspladserne har affaldsselskabet AVV’s bestyrelse besluttet, at 11 genbrugspladser i Hjørring og Brønderslev åbner for private. Der sker fra tirsdag 31. marts 2020 klokken 10

AVV åbner i første omgang 11 udvalgte pladser. Det sker med udvidet åbningstid de første tre dage i den kommende uge, tirsdag, onsdag og torsdag. Herefter kører de 11 pladser med normale åbningstider.

Borgerne kan komme af med det sædvanlige affald. Der er kan dog ikke stilles ting eller tøj og sko til genbrug, da AVVs genbrugsbutik fortsat holdes lukket.

- Vi glæder os til at tage imod borgerne og affald igen. Vi har godt bemærket, at vi er savnede. Vi forestiller os derfor, at der kommer pres på og måske ligefrem lange bilkøer. Så et stort ønske herfra er, at vi alle også på genbrugspladsen husker smittefaren med Corona og husker forholdsreglerne – og måske også overvejer, om turen på pladsen kan vente til senere, så tingene kan forløbe så smidigt som muligt, siger Jørgen Bing, bestyrelsesformand for AVV.

Her er de 11 pladser

Følgende genbrugspladser åbner kl. 10:00-18:00 for private i Hjørring Kommune: Hjørring Øst, Hjørring Vest, Hirtshals, Løkken, Sindal, Tårs, Poulstrup/Vrå

I Brønderslev Kommune: Brønderslev Ø (Stadevej), Dronninglund, Hjallerup, Asaa.

Ekstra mandskab

På de 11 pladser vil der være ekstra medarbejdere til stede. AVV forventer, at der er behov for flere vejledere end normalt på de enkelte pladser, da der forventes et større antal besøgende og man ønsker borgernes besøg afviklet så smidigt som muligt.

AVV vil løbende vurdere muligheder for at de resterende syv genbrugspladser i de to kommuner kommer i fuld drift – man forventer det sker senest efter påske.

Udskyd besøget

AVV opfordrer til, at borgerne fordeler deres besøg på genbrugspladserne over den kommende tid. Ikke absolut nødvendige besøg må gerne udsættes. Der kan komme kø, da der forventes et pres på pladserne i den første tid.

Retningslinjer for borgerne

Sundhedsmyndighederne har sagt god for, at genbrugspladser åbnes igen – dog under en række forudsætninger. Borgerne skal være særligt opmærksomme på:

• Kom alene: så få personer i hver bil som muligt (undgå familieudflugt)

• Overhold myndighedernes anvisninger og hygiejneregler, som fx at holde afstand til

andre personer – hold to meters afstand til andre

• Overhold personalets anvisninger, fx begrænsning af biler på pladsen

• Medbring handsker, egen kost og skovl (de nuværende koste og skovle er fjernet for at

minimere smitterisiko)

• Tjek www.AVV.dk med henblik på informationer om åbningstider og eventuelt

oplysninger om kø ved pladserne (vi forsøger at holde oplysninger herom opdateret)

• Forvent risiko for kø og trafikale problemer – derfor vil god skik være at komme hurtig

af med sine ting, så andre kan komme til

• Der er ingen kundetoiletter åbne

• Udvis samfundssind og tolerance i forhold til hele situationen