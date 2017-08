Gensyn med omrejsende tyvebande

BINDSLEV: Efter en rolig periode henover sommeren, ser det nu ud til at de omrejsende tyvebander fra Østeuropa er vendt tilbage til Hjørring Kommune. Det konstaterer politikommissær Kenneth Ginnerup fra Lokalpoliti i Hjørring efter nogle episoder i Bindslev den seneste uge.

- Vi er ret sikre på, at det er østeuropæiske grupper på grund af en anmeldelse vi fik natten til mandag, og efterfølgende er der så blevet konstateret en del indbrud i området, siger politikommissæren.

Anmelderen havde set to mørkklædte personer med handsker på gå rundt i en carport. De talte udenlandsk sammen og anmelderen syntes, at det lød østeuropæisk. Den ene bar desuden på en rygsæk. Det fik alarmklokkerne til at ringe, og derfor fulgte anmelderen efter de to mænd og kontaktede politiet. Men inden politiet nåede frem, havde anmelderen mistede de to mænd af syne. Det lykkedes ikke politiet at finde frem til de to mænd.

Efterfølgende har politiet fået fire anmeldelser om villaindbrud og et enkelt indbrud i et klubhus i Bindslev. Det drejer sig om indbrud på Hørmestedvej, Spurvevej, Ørredvej og Nørgårdsvej.

Derudover fik politiet også mandag aften en anmeldelse fra Vrå, som bestyrker mistanken om at der er omrejsende tyve på spil i Hjørring Kommune.

- En anmelder så en udenlandsk person komme bærende på en større fladskærm på Borupvej i Vrå. Personen slog sig til yderligere to udenlandske personer, fortæller Kenneth Ginnerup.

Anmelderen kontaktede politiet, men heller ikke dette tilfælde lykkedes det at få fat i mændene.

- Det er rigtig godt, at folk følger efter på afstand. Men det vigtigste er, at de kontakter os med det samme, siger politikommissæren.