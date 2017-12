Ghita Nørby har brækket hoften - aflyser i Nordjylland

HJØRRING: Den folkekære skuespiller, 82-årige Ghita Nørby, er faldet og har brækket hoften. Det oplyser teaterdirektør Lars Sennels fra Vendsyssel Teater.

Det betyder, at Vendsyssel Teater aflyser to julekoncerter med Ghita Nørby, Michaela Petri og Lars Hannibal søndag 17. og mandag 18. december, og samtidig har Musikkens Hus i Aalborg aflyst julekoncerten onsdag 13. december.

- Det er bare rigtig ærgerligt, fordi der var udsolgt til koncerterne. Men Ghita Nørby skal i gang med genoptræning, og så har vi skrevet ud til de omkring 350 kunder, som nu får refunderet deres billetter. Vi håber dog, at vi næste år kan tilbyde noget tilsvarende, siger Lars Sennels.

Ghita Nørby skulle have læst H.C. Andersens eventyr Grantræet, Nattergalen og Den lille pige med svovlstikkerne ved julekoncerten i Hjørring.

Musikkens Hus i Aalborg må med kun en dags varsel aflyse julekoncerten med Ghita Nørby. Den koncert skulle have fundet sted i morgen, 13. december, og var også udsolgt.

Alle, der har købt billet, vil få refunderet dem. Hvis man har købt sin billet online, vil det ske automatisk. Har man selv været i Musikkens Hus for at købe billet, skal man selv møde op for at få refunderet den.

Musikkens Hus understreger, at Ghita Nørby er meget ked af at måtte aflyse julekoncerten, og hun håber på at kunne give koncert i Musikkens Hus i Aalborg, når hun er færdig med sin genoptræning.